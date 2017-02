Helena Noguerra et le succès fulgurant de sa soeur Lio : "Ça a été difficile"

Catherine Ceylac a invité pour son petit-déjeuner télévisé habituel, Thé ou café, sur France 2 le 5 février, la comédienne et chanteuse Helena Noguerra. L'artiste belge vient de publier le roman Ciao Amore (éditions Flammarion), un livre associé à des vidéos illustratives sur un site, des lieux et des événement rencontrés dans l'ouvrage. Face à l'animatrice, elle accepte de revenir sur son enfance, et notamment la période du succès fulgurant de sa soeur aînée, Lio.

Après avoir abordé l'exil de ses parents du Portugal - alors que sa mère était enceinte d'elle - et leur installation en Belgique dans la clandestinité, Helena Noguerra sera interrogée sur la réussite de sa célèbre soeur, Lio, dès ses 17 ans : "Oui ça a été très difficile mais ce sont des choses qu'on peut analyser avec le recul. A cette époque j'ai 10 ans, mes parents découvrent ce que c'est d'avoir une fille de 17 ans qui devient le centre du monde d'un coup. Ça change tous les rapports : elle commence à gagner plus d'argent que les parents, ça change les rapports au sein de la famille. (...) Je suis arrivée à l'école, je disais 'ma soeur a fait un disque' et on ne me croyait même pas. Et quand c'est devenu un succès, je me suis dit que j'aurais dû la fermer, parce que c'est devenu très compliqué, il y avait des jalousies. Et puis elle était sulfureuse, c'était une jeune femme de 17 ans très sexy et sexuée donc bon... avec un caractère bien trempé. C'était compliqué mais je me suis constituée de tous ses événements, je n'ai pas de rancoeur par rapport à ces événements-là."

La présentatrice lui rappelle qu'elle a participé à la carrière de Lio, Helena Noguerra précise : "J'ai été à 15 ans sa choriste. Ça m'a permis de quitter l'école, mais je l'ai regretté, me disant que j'aurais dû terminer mes études et devenir psychologue. Maintenant ça va mieux." Car si elle a préparé le bac à 40 ans, la maman de Tanel (25 ans) n'a pas été aux examens, réalisant qu'elle avait pu s'accomplir, notamment dans le domaine des arts, sans avoir eu ce diplôme, ce fantasme.