Hélène de Fougerolles in love devant Alexandra Lamy et sa BFF... et un Baby Phone

Le 8 mars sortira dans nos salles ce qui pourrait bien être la comédie de ce début d'année. Présenté à l'Alpe d'Huez, Baby Phone, le premier long métrage d'Olivier Casas, est une comédie hilarante fonctionnant sur un principe similaire à celui du Prénom. Lundi 20 février, l'UGC Normandie avait déroulé son tapis rouge à l'équipe du film ainsi qu'à une flopée d'invités.

En tête de liste, on retrouvait notamment Hélène de Fougerolles, venue rire aux éclats avec son chéri le businessman Marc Simoncini. Les deux amoureux, plutôt discrets en public, avait officialisé il y a de cela un an, en janvier 2016. Maman d'une petite Shana (13 ans et dont le papa est son ex-mari Éric Hubert), l'actrice a retrouvé le bonheur : "J'ai rencontré l'homme de ma vie et je suis super fière de lui, avait-elle confié à Paris Match. Marc est comme mon double. Notre histoire est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée, même si elle devait s'arrêter demain. Pourtant, il y a deux ans encore, je n'y croyais plus. Les couples d'amoureux autour de moi m'agaçaient, je les trouvais grotesques. Là, je suis bien tombée. Marc est extrêmement gentil, il a beaucoup d'humour et il me fait rêver. Si l'on devait cocher toutes les cases, c'est l'homme idéal. Je n'ai jamais vécu une telle évidence."

Non loin d'eux, un autre tandem a fait crépiter les flashs : Alexandra Lamy et Mélanie Doutey. Les deux BFF se sont retrouvées le temps d'une soirée filles. Radieuses, elles ont posé avec une complicité indéfectible, avant d'aller s'installer dans la salle obscure, laissant place à d'autres invités tels que Joyce Jonathan, Thierry Beccaro, Léa François (Plus belle la vie) et Agustín Galiana (Clem), Gil Alma, Frédéric Chau, Mathilda May, Alex Goude, Gwendal Marimoutou ou encore Axelle Laffont.

Du côté de l'équipe du film Baby Phone, tout le monde avait répondu présent autour d'Olivier Casas : Michel Jonasz et sa femme de fiction Marie-Christine Adam, Barbara Schulz, le génial Pascal Demolon, Medi Sadoun et sa chérie à l'écran Anne Marivin, ainsi que Lannick Gautry.

Le pitch du film : Au détour d'un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d'une chambre d'enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d'une famille et d'un groupe d'amis...