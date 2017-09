Hélène Rollès, son personnage enceinte : "Hélène n'a pas vraiment d'âge !"

Hélène Girard, personnage campé par Hélène Rollès depuis le début des années 90 à la télévision, voit sa vie prendre un nouveau tournant dans Les Mystères de l'amour sur TMC. Après s'être mariée à Nicolas, son amour de jeunesse, la jolie blonde est en effet tombée enceinte !

Interrogée par nos confrères de Télé Star, la comédienne de 50 ans ayant elle-même adopté deux enfants a commenté à ce propos : "Le bébé était une suite logique du mariage d'Hélène et Nicolas. Il reste l'un de mes meilleurs souvenirs sur la série, lorsque nous avons tourné aux Antilles. C'était magique !" Et d'ajouter lorsqu'on lui signale que cette grossesse est tout de même arrivé très tardivement : "Il faut savoir que le personnage d'Hélène n'a pas vraiment d'âge. Par conséquent, cela ne pose aucun problème. Et puis les fans de la série le réclamaient depuis si longtemps que je n'ai pas été surprise."

Par ailleurs, Hélène Rollès a évoqué son envie de jouer un autre rôle que celui qui l'a fait connaître il y a vingt-six ans : "Nous sommes en France et l'on nous colle très vite une étiquette. Je ne reçois aucune proposition. Je me dis parfois que ce serait amusant de tenter autre chose."

