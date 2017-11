Hélène Ségara amincie et blonde : Les raisons de sa métamorphose !

Les brunes comptent pas pour des prunes, mais Hélène Ségara a tout de même pris la décision de devenir blonde. En effet, c'est avec cette nouvelle couleur de cheveux que les téléspectateurs de M6 l'ont découverte dans la première émission de La France a un incroyable talent 2017, jeudi 16 novembre. Une folie capillaire sur laquelle elle s'est épanchée au cours d'une interview accordée au magazine Télé Loisirs.

"J'avais envie d'être lumineuse, alors, je suis devenue blonde. Vous connaissez le dicton : 'Les hommes préfèrent les blondes mais épousent les brunes' ? Moi, je suis déjà mariée...", a confié la compagne de Mathieu Lecat. Après quoi, elle est revenue sur sa perte de poids : "J'ai débuté un programme d'amincissement cet été quand je me suis rendu compte que je ne rentrais plus dans mes vêtements."

Hélène Ségara a également évoqué le mal dont elle souffre. Une maladie rare qui lui abîme la vision d'un oeil. Et pour se soigner, elle a notamment été contrainte de prendre de la cortisone, ce qui a fait gonfler du visage et lui a fait prendre un peu de poids . Après avoir admis que ça n'allait pas mieux, la chanteuse de 46 ans a confié : "Non, mais j'ai décidé que tout allait bien. Cette épreuve m'a tellement appris ! Si j'ai un message à donner, c'est que rien n'arrête quelqu'un qui a envie de rayonner. Je relativise face à d'autres malades qui souffrent énormément."

L'intégralité de l'interview d'Hélène Ségara est à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de Télé Loisirs.