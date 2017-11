Incroyable Talent 2017: Laura Laune, Florent et Justin en finale !

Sans oublier les Styl' Riders qui font de la trottinette et du vélo free style sur des tremplins et des rampes, les magiciens Donovan et Moulla (17 ans), la chanteuse Véronique, les chanteurs Monastère amer, les pros du trampoline Victor et Émilie et l'acrobate Léa.

Du côté des audiences, ce premier numéro d'Incroyable Talent 2017 a rassemblé 2 443 000 téléspectateurs, soit 12% de part de marché.