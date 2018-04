Hélène Ségara : "Me voir avec dix kilos de plus, ça fait mal..."

Depuis l'an dernier, Hélène Ségara est devenue l'égérie de la célèbre marque de diététique Weight Watchers. La chanteuse de 47 ans confesse avoir souffert de sa prise de poids, au point de ne pas supporter les images d'elle dans la presse mais, heureusement, tout cela est désormais derrière elle...

Interrogée par le magazine Nous deux alors qu'elle sort un livre de cuisine intitulé Mes recettes star, 100% plaisir et bien-être en partenariat avec Weight Watchers, Hélène Ségara se confie avec franchise. "Me voir avec dix kilos en plus dans les magazines, ça fait mal. Les photos avant et après, c'est difficile à accepter, même si mon mari [Mathieu Lecat, NDLR] et mes amis ne m'ont jamais fait aucune critique. (...) J'ai été obligée de parler de ma maladie [elle souffre d'un problème de vision, conséquence d'une maladie auto-immune rare] alors que je ne le souhaitais pas, juste pour rassurer mes fans. J'ai dû me justifier sur ma prise de poids due à la cortisone et démentir les rumeurs d'une maladie plus grave", raconte-t-elle.

Hélène Ségara, que ses fans ont retrouvée métamorphosée – mais aussi blonde et amincie – dans la dernière saison de La France a un incroyable talent, ajoute qu'elle est heureuse d'avoir perdu ses kilos en trop grâce au programme Liberté de Weight Watchers. "Même si certaines femmes se disent épanouies avec des rondeurs, et que l'on peu s'accommoder de ses problèmes de poids, on ne peut pas nier qu'on est mieux dans sa peau avec des kilos en moins. C'est pour cela que j'encourage tous ceux qui souffrent de leur surpoids à tenter ce régime", clame-t-elle. L'interprète de Tout commence aujourd'hui affirme avoir réadapté beaucoup de recettes de sa grand-mère pour son livre et a utilisé sa famille comme cobaye pour les tester, en premier lieu son fils Raphaël dont elle raffole "du saumon aux épices et du poulet au basilic". La chanteuse dit aussi qu'elle peut continuer à se faire plaisir grâce à une "version allégée du soufflé au chocolat et de la mousse au citron". Un vrai cordon bleu !

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Hélène Ségara est à retrouver dans Nous deux, en kiosques le 24 avril 2018.