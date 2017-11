Hélène Ségara déformée par la cortisone : "Mon mari n'a jamais été critique"

Depuis déjà quatre ans, Hélène Ségara souffre d'une maladie rare qui lui abîme la vision d'un oeil et, pour se soigner, elle a notamment été contrainte de prendre de la cortisone. La chanteuse a ainsi gonflé du visage et pris un peu de poids mais cela n'a, heureusement, jamais dérangé son mari Mathieu Lecat.

Interrogée par le magazine TV Grandes Chaînes, Hélène Ségara est brièvement revenue sur ses ennuis de santé. "Ces dernières années, à cause de ma maladie des yeux, j'ai pris des traitements à la cortisone qui m'ont fait grossir. Malgré cela, mon mari n'a jamais été critique. Il a toujours été patient et compréhensif", confie-t-elle. Toutefois, l'interprète de Je vis pour elle ajoute qu'elle ne va pas mieux mais fait comme si "tout allait bien" et a choisi de positiver. "Je relativise face à d'autres malades qui souffrent énormément. (...) Je suis fière de mon côté volontaire et de ma capacité à positiver", ajoute-t-elle. La star avait précédemment confié avoir discrètement levé des fonds pour participer aux travaux du profes­seur José-Alain Sahel et de ses équipes de l'Ins­ti­tut de la vision afin de les aider dans leurs recherches pour expliquer certaines dégé­né­res­cences ocu­laires, comme la sienne.

Hélène Ségara, que l'on retrouvera dans la 12e saison de La France a un incroyable talent sur M6 – sans Gilbert Rozon, dont elle a évoqué le cas – est cependant une femme changée : nouvelle couleur de cheveux (elle est blonde désormais), silhouette amincie... Après avoir fait un régime et acheté de nouvelles fringues, elle se sent revivre et son nouveau look plaît à son homme. "Quand il m'a découverte blonde et mince, il m'a dit : 'J'ai une nouvelle femme à la maison !'", raconte-t-elle en riant.