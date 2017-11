Affaire Gilbert Rozon – Hélène Ségara : "Avant de porter tout jugement..."

Alors que le producteur de spectacles et fondateur du festival Juste pour rire Gilbert Rozon est accusé de harcèlement sexuel et de viol par plusieurs femmes, ses anciens collègues de l'émission La France a un incroyable talent s'apprêtent à revenir sur M6 pour la 12e saison, sans lui. La chanteuse Hélène Ségara réagit pour la première fois depuis le début de l'affaire...

Interrogée par le site de Télé Loisirs, Hélène Ségara s'est bien sûr déclarée, comme tout le monde, sous le choc mais elle refuse de porter un jugement hâtif. "Je pense qu'avant de porter tout jugement, nous devons laisser la justice faire son travail (...) ! Peu d'entre nous connaissent réellement la vie intime des personnes qu'ils côtoient. Mais je fais clairement partie de ces femmes pour qui la libération de la parole et la vérité sont importantes", déclare-t-elle. La chanteuse de 46 ans affirme n'avoir jamais eu le moindre problème avec son ex-collègue. "Gilbert a toujours été très respectueux avec moi, il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté", dit-elle.

Hélène Ségara et ses acolytes, Éric Antoine, Kamel Ouali ainsi que l'animateur David Ginola, reprendront l'antenne sur M6 jeudi 16 novembre à 21h. Deux invités de luxe seront aussi de la partie : Soprano et Amir. La chaîne a fait le choix de laisser tomber les cinq premiers numéros enregistrés et de commencer la diffusion au stade des demi-finales. Il devrait toutefois y a voir des magnétos, remontés, qui feront découvrir aux téléspectateurs des candidats déjà choisis en amont. "Que cette émission de pur divertissement, et surtout nos merveilleux talents, soit au coeur de tout cela m'a vraiment bouleversée", ajoute Hélène Ségara.

Thomas Montet