Hélène Ségara : Sa réponse cash au tacle d'une candidate d'Incroyable Talent

Hélène Ségara a bien entendu les critiques de Cheyenne, la jeune candidate de 16 ans d'Incroyable talent (en 2015, sur M6) qui lui a reproché de l'avoir laissée tomber une fois le tournage du concours terminé...

Récemment interrogée par nos confrères de Télé Star, la chanteuse qui avait fait sensation auprès des jurés Gilbert Rozon, Kamel Ouali, Éric Antoine et Hélène Ségara avait expliqué à propos de l'interprète d'Il y a trop de gens qui t'aiment : "À peine l'émission terminée, je suis passée aux oubliettes ! Hélène Ségara n'avait pas tari d'éloges sur ma prestation. Elle m'avait promis de me prendre en première partie. (...) Je n'ai jamais reçu de ses nouvelles. Heureusement, mon père, qui est chanteur et musicien, m'avait mise en garde sur l'univers de la télé et du show-biz. Du coup, je n'ai pas été trop déçue."

Découvrant les propos de la jeune artiste qui avait fait forte impression avec ses reprises de Don't Rain on my Parade de Barbra Streisand et de Ain't No Other Man de Christina Aguilera, Hélène Ségara lui a répondu sans prendre de gants sur Twitter mardi 17 janvier. "Je n'aime pas le fanatisme ni l'hystérie... Quand je garde une personne à distance, c'est qu'hélas, son comportement est excessif ou peu équilibré. En vingt ans de carrière, j'ai toujours fait très attention au public. Je mets n'importe qui au défi de prouver le contraire", a-t-elle statué. Et de poursuivre quelques heures plus tard : "Je n'ai fait aucune promesse que je n'ai pas tenue ! Merci de vérifier vos sources avant de calomnier sans preuves."

Voilà qui est dit.