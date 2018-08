Henri Dès : Le fils du chanteur condamné à de la prison

Et le fils d'Henri Dès, qui avait déjà eu des soucis avec la justice il y a quelques années pour une histoire de location illégale, d'ajouter le 29 août : "Maintenant que le gros de la tempête (médiatique et injurieuse) est passé, il me semble important de remettre le véritable sujet au centre du débat. Car au final, peu importe que je fasse de la prison ou pas, peu importe que j'aie enfreint une loi humaine. Les véritables personnes à plaindre sont les animaux qui, sans avoir commis le moindre crime, sont d'office condamnés à la prison à perpétuité et à la peine capitale au final. Et pourquoi ? Parce que nous aimons le goût de leur chair et de leurs sécrétions mammaires. Réfléchissons ! Réfléchissons bien à nos habitudes de consommation et à nos traditions. Si nous pouvons nous émouvoir pour la vie d'un humain, proche parent, ami ou pas, il est de notre devoir de faire de même avec nos frères et soeurs animaux, faits de chair, d'os et de sang... comme nous. Merci pour eux, merci pour vous."

Thomas Montet