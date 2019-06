Hilary Duff : Son bébé de 7 mois hospitalisé, nuit d'angoisse

Lundi 10 juin 2019, Hilary Duff s'est emparée de son compte Instagram suivi par 12,3 millions d'abonnés pour poster une photo et un message dans sa story, éphémère. La star a été obligée de se rendre en urgence à l'hôpital, à Los Angeles, à cause de sa fille Banks.

Postant un selfie d'elle sur lequel elle tirait la langue et avait l'air clairement très fatiguée, Hilary Duff a commenté sa publication du message suivant : "J'ai du vomi de Banks dans mes cheveux et il se peut que je n'ai pas l'énergie pour me laver après avoir passé une journée avec un bébé malade et une nuit à l'hôpital. Tout ce que je veux, c'est regarder The Handmaid's Tale [dont la saison 3 est actuellement diffusée aux États-Unis, NDLR] ughhhhh." Toutefois, l'ex-star de Lizzie McGuire n'a pas précisé ce dont souffrait sa fille, née le 25 octobre dernier et fruit de son amour avec son nouveau compagnon Matthew Koma. Ce dernier a simplement ajouté "baba" dans les commentaires...

Peu après cette virée à l'hôpital, Hilary Duff a cependant affirmé avoir regagné son domicile avec le bébé. "De retour à la maison avec un bébé malade", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et sa fille, en noir et blanc.

Sur une note plus positive, la star était ravie de fêter le lancement, ce 12 juin, de la sixième saison de sa série intitulée Younger.