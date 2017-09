Holly Marie Combs : La star de Charmed va se marier une troisième fois !

Jamais deux sans trois... L'actrice américaine Holly Marie Combs s'est fiancée ! Mike, le chéri de la star, lui a offert une bague et elle a partagé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram, dimanche 3 septembre.

Holly Marie Combs, interprète du personnage de Piper Halliwell dans la série culte Charmed, a posté un cliché de sa main sur laquelle on peut voir une énorme bague, un diamant taille marquise brillant de mille feux. Le signe qu'elle a accepté la demande en mariage de son amoureux. "Oui. Simplement oui", a-t-elle commenté. L'actrice de 43 ans est très discrète sur sa nouvelle relation amoureuse et outre son nom, on ne sait rien de son chéri avec lequel elle n'a posé que très rarement lors d'événements médiatiques... On espère que Shannen Doherty, Alyssa Milano et Rose McGowan, ses soeurs de Charmed, seront invitées à la fête !

L'actrice, qui incarnait également Ella Montgomery dans la série Pretty Little Liars, a déjà été mariée deux fois : avec Bryan Travis Smith (de 1993 à 1997) et avec David Donoho (2004 à 2011. Avec son deuxième mari, elle a eu trois enfants, Finley (13 ans), Riley (10 ans) et Kelley (8 ans).