Hommage à Johnny Hallyday : La colère d'Emmanuelle Seigner et Roman Polanski

L'ampleur que la vidéo a prise a entraîné Emmanuelle Seigner à réagir rapidement. L'actrice, son époux Roman Polanski et leur fille Morgane ont été vu devant les grilles de l'église de la Madeleine le 9 décembre, jour de l'hommage populaire à Johnny Hallyday. Cependant, le trio n'a pas eu droit d'entrer à l'intérieur des lieux, se faisant manifestement interdire l'accès par le service de sécurité. De quoi laisser naître mille et une raisons pour expliquer ce revers. La femme du réalisateur du Pianiste et son premier soutien a donc pris la parole via son compte Instagram pour exposer la vérité : "Message aux médias concernés, invités par Laetitia Hallyday nous sommes restes bloqués pendant 1 h et demie dans les embouteillages et hélas nous sommes arrives en retard , nous n avons pas pu rentrer dans l eglise pour des raisons de sécurité spécifique liées à la présence du président de la république . Honte à vous de raconter n importe quoi comme toujours!"