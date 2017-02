Hugh Jackman bientôt divorcé après 21 ans de mariage ? La rumeur court...

Actuellement en pleine promotion pour défendre la sortie de son film Logan (dans les salles le 1er mars), Hugh Jackman a publié ce 27 février un communiqué dans lequel il évoque les récentes rumeurs qui le disaient très éloigné de son épouse, Deborah Lee Furness.

La semaine dernière, le magazine australien Woman's Day - pas franchement réputé pour sa crédibilité - avait publié un article pour affirmer que l'acteur de 48 ans et sa femme de 61 ans vivaient "de plus en plus l'un sans l'autre". "La flamme semble s'être éteinte. Ils ont passé beaucoup de temps à part au cours des quatre ou cinq derniers mois, et cela ne semble gêner aucun d'eux", avait glissé une "source", ajoutant que le comédien australien s'était entouré de personnes "plus jeunes" et que son épouse "riait" de sa crise existentielle. "Elle dit qu'il est en train de flipper parce qu'il va bientôt avoir 50 ans", avait-on poursuivi.

L'interprète de Wolverine n'a toutefois pas souhaité laisser passer de telles affirmations. "Cette histoire a entièrement été fabriquée à 100%", a simplement déclaré son porte-parole dans son communiqué diffusé lundi.

Hugh Jackman et Deborah Lee Furness s'étaient rencontrés en 1995 sur le tournage de la série australienne Correlli et s'étaient mariés l'année suivante. Ils sont parents de deux enfants adoptés, Oscar (16 ans) et Ava (11 ans). Plus récemment, la star hollywoodienne avait révélé s'être de nouveau fait opérer après une sixième tumeur cancéreuse détectée sur le nez. "Un autre carcinome basocellulaire. Merci aux contrôles réguliers et aux merveilleux docteurs, tout va bien. Cela paraît bien pire avec le pansement que sans. Je vous jure !", avait-il écrit sur Instagram le 13 février.