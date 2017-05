Hugues Royer : Le romancier est à mort à 52 ans

Hugues Royer, journaliste et romancier, est mort à seulement 52 ans. Son décès a été annoncé sur Twitter par des proches. Il luttait depuis 2015 contre un cancer des os, dont il avait parlé dans le livre Je n'imagine pas un monde sans toi.

L'ancien journaliste pour Voici et auteur de biographies de stars comme celle de Mylène Farmer et de romans dont Mille et Une raisons de rompre, Comme un seul homme, Je reviens bientôt ou encore Et les rêves prendront leur revanche est mort le 13 mai 2017. Il souffrait "d'une forme rare de cancer des os, un chondrosarcome dédifférencié diagnostiqué sur le fémur", précise Télé Star. Marié et père deux enfants, il laisse dernière lui une famille dans la chagrin.

En février dernier, concernant son dernier ouvrage Je n'imagine pas un monde sans toi, dans lequel il parlait de sa lutte contre la maladie, Hugues Royer déclarait à France Info : "Ma façon de réagir à cette violence, c'était de m'armer de mots, parce que moi je suis écrivain, de coucher sur le papier mes ressentis. Pour essayer de traverser la peur et aussi d'arriver à reprendre, un peu, le contrôle de ma vie."

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.