Ian Somerhalder sublime Nikki Reed enceinte et nue : Son hommage touchant

Dimanche 13 mai, les Américains fêtaient les mamans. Et comme tout le monde, les stars hollywoodiennes n'ont pas raté le rendez-vous. Parmi elles, Ian Somerhalder. L'acteur de 39 ans a publié, au lendemain de la fête des Mères, un superbe post adressé à sa femme Nikki Reed. La photo choisie est une capture d'un shooting photo sur lequel l'actrice et scénariste de Thirteen, alors enceinte, pose devant la caméra.

En commentaires, il rend hommage à la mère de son enfant. "Pas besoin de filtres. Je me souviens avoir pris cette photo de cet être humain magique avec un petit être humain magique à l'intérieur. Nicole, tu es la chaleur du soleil, tu es la lumière de la lune, tu es l'air de mon souffle et le sol sous mes pieds, écrit l'acteur, romantique au possible. Je suis tellement chanceux de pouvoir te voir dans ton état le plus naturel et puissant ; en tant que mère. Je suis profondément reconnaissant du grand sacrifice, de la patience, de la volonté et de la force qu'il a fallu pour faire grandir, pour nourrir et pour mettre au monde notre petit ange. Tu m'inspires chaque jour à apprendre à tes côtés, et il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous serons les parents que nous avons toujours rêvés d'être. Joyeuse première fête des Mères ma chérie."

Ian Somerhalder et Nikki Reed sont devenus parents en juillet 2017 d'une petite Bodhi, leur premier enfant.