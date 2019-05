Igor et Grichka Bogdanov : Nouvelles révélations sur leur métamorphose physique

Mercredi 8 mai 2019, jour férié ou pas, Cyril Hanouna et sa bande de Touche pas à mon poste étaient sur C8. L'animateur de 44 ans a notamment reçu Igor et Grichka Bogdanov. Et, au cours d'un jeu, les jumeaux de 69 ans ont fait de nouvelles révélations à propos de leur métamorphose physique spectaculaire.

Cyril Hanouna a demandé à Grichka s'il avait déjà eu recours à la chirurgie esthétique pour son visage. Une fois de plus, ce dernier a répondu que ce n'était pas le cas, mais qu'ils avaient fait des "expérimentations". Face à l'insistance de l'animateur, il a accepté d'en dire un petit peu plus.

Alors qu'ils étaient aux États-Unis, on leur a demandé de jouer dans une publicité qui devait "[les] distinguer l'un de l'autre". Grichka a ensuite fait une confidence inédite : "On nous a dit qu'on était des personnages mystérieux. On s'est vus sur toutes les affiches là-bas, et dans tous les réseaux, venant d'une autre planète. Ils ont voulu faire croire qu'on venait d'un autre monde. Je ne peux pas trop entrer dans les détails, mais ils ont fait des expériences."

Élisa Tovati, également invitée dans TPMP, leur a demandé si des "implants" avaient été posés sur leur visage. Igor et Grichka ont donc donné plus de précisions : "Simplement des expérimentations sur des rayonnements... Ce sont des longueurs d'onde qui sont plus ou moins pénétrantes et qui donnent, on peut dire, des interférences. Et c'est aux États-Unis que ça s'est passé, il y a très longtemps."

En conclusion, le compagnon de Julie Jardon et son frère ont assuré qu'ils ne regrettaient rien.