Iiris Mittenaere, sa maman suivie sur Instagram : "Il n'y a pas de concurrence"

Iris Mittenaere et sa maman Laurence son toujours aussi complices malgré le succès incroyable de la jeune femme de 25 ans élue Miss France puis Miss Univers 2016 avant d'être embauchée il y a quelques semaines comme animatrice sur TF1. En avril dernier, le duo s'envolait même quelques jours pour Dubaï, un luxueux cadeau d'Iris à sa jolie maman.

Interrogée par nos confrères du magazine Gala, Laurence Druart a accepté d'évoquer son soutien à sa fille, notamment sur Instagram où elle est de plus en plus influente avec ses 13 000 abonnés. "Être présente sur les réseaux sociaux, c'était d'abord pour la com' d'Iris. Quand elle n'était pas connue, j'incitais les gens à voter pour elle. (...) Je suis sa première fan. J'emmène les followers dans les coulisses, cela les amuse de voir l'envers du décor. Bien sûr, je fais attention, je lui demande toujours son accord avant de poster une photo", a-t-elle expliqué avec fierté.

En outre, loin de ressentir le moindre sentiment de jalousie vis-à-vis de sa fille, Laurence Druart profite même de sa nouvelle exposition médiatique pour promouvoir l'idée qu'une femme de 50 ans peut-être elle aussi moderne et connectée. "Je revendique d'avoir 50 ans, d'avoir une famille. Il n'y a pas de concurrence. Je m'entends bien avec Iris, j'essaie de l'aider comme je peux, elle est loin, assez débordée, alors je gère des petites choses du quotidien. Je le fais comme j'aide également ma fille aînée, Cassandre (30 ans), enceinte et déjà maman d'un petit garçon de 2 ans et demi", a-t-elle indiqué.

Bref, une famille unie !

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.