Ilona Smet fait sensation topless : ses fans, charmés, soulignent sa filiation

Jeudi 5 juillet 2018, Ilona Smet a charmé ses 91 000 followers sur Instagram, en postant un joli cliché d'elle en noir et blanc où elle prend la pose... topless. Le jeune mannequin de 23 ans, qui suit les traces de sa mère Estelle Lefébure, semble avoir fait tout un shooting.

"Nouvelle série", a-t-elle simplement commenté en légende de sa photo, mentionnant seulement quelques personnages de son staff, comme sa maquilleuse Carole Lasnier ou le spécialiste de coiffures artistiques Sylvain Le Hen. La charmante Ilona Smet, qui poursuit sa carrière de mannequin entre Londres et Paris, va-t-elle poster d'autres photos de ce genre par la suite ?

Ilona Smet, fille aînée de David Hallyday, a tout en cas hérité des traits de son père mais aussi de son grand-père, le regretté Johnny Hallyday. Tout est dans le regard... "Les yeux de papa. Sublime" ; "Magnifique photos et modèle tu as hérité des plus beaux atouts de papa @david_hallyday et maman qui est super canon" ; "Les yeux de chat du grand-père" ou encore "Magnifique et sublime Ilona . Le regard de Johnny en plus", peut-on lire dans la section commentaires de cette publication "likée" presque 6 000 fois.