Incroyables transformations : Une ex-candidate de Secret Story au casting

Les Reines du shopping laissera bientôt sa place à une toute nouvelle émission. A partir du 1er avril 2019, M6 diffusera quotidiennement Incroyables transformations, à partir de 17h35. Le principe ? Des personnes font relooker l'un de leurs proches par trois experts.

On retrouvera la styliste Charla Carter, la cosméticienne Léa Djadja (qui est la femme de Black M) et le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf. "En utilisant les techniques les plus modernes de chacune de leur spécialité et en ayant recours à la médecine esthétique, ils réalisent chaque jour d'incroyables transformations", peut-on lire sur le communiqué de presse. Les experts peuvent faire appel au chirurgien plasticien Frédéric Lange "pour connaître toutes les dernières techniques en matière de médecine esthétique".

Cette nouvelle émission signera le retour à la télévision d'une candidate de télé-réalité. Nathalie, révélée dans Secret Story 8 (en 2014), participe en effet au programme. L'ancienne petite amie de Vivian devrait (presque) ressembler à Angelina Jolie après son relooking. On retrouvera également Evy, ancienne candidate des Princes de l'amour.

Pour rappel, la belle brune âgée de 47 ans a participé à Secret Story avec Vivian. Tous deux devaient défendre le secret "mon compagnon/ma compagne a le double de mon âge". En 2015, les anciens tourtereaux participent aux Anges 7 et l'année suivante, c'est dans La Villa des coeurs brisés qu'on la retrouve.