Evy (Les Anges 9) gogo-danseuse après la télé-réalité : Sa nouvelle vie...

Evy a été révélée au grand public en 2016, lors de sa participation à l'émission Moundir et les apprentis aventuriers (W9). À partir de là, la jolie rousse a été aperçue dans d'autres programmes comme Les Princes de l'amour 4 (W9) et Les Anges de la télé-réalité 9 (NRJ12). Aujourd'hui, Evy souhaite quitter le monde de la télé-réalité. Jeudi 13 octobre 2013, elle révélait sur France 2, dans Complément d'enquête, sa nouvelle vie loin du feu des projecteurs.

À 22 ans, celle qui dévoilait une silhouette incroyablement amincie vit de ses placements de produit. En moyenne, Evy gagne 250 euros par photo publicitaire postée sur les réseaux sociaux. Une somme qui ne lui suffit pas. Alors, tous les samedis soir, elle fait le show dans une boîte de nuit du Sud de la France.

"J'adore ça, j'adore danser en petite tenue. J'ai l'impression que c'est un peu mon moment (...) Je me dis que je vais être surélevée, que tout le monde va me regarder... Ça me redonne un peu confiance en moi", lance Evy. Et de répondre par avance aux critiques : "Ce que les gens peuvent penser, je n'en ai rien à cirer en fait."

Et pour chaque prestation de gogo-danseuse, l'ex-candidate de télé-réalité touche 100 euros. De l'argent qu'elle va mettre de côté pour "[se] faire plaisir", "faire [ses] courses tout simplement" ou qui pourrait lui permettre d'acheter le matériel nécessaire pour son entreprise. Car Evy ne compte pas s'arrêter là. La jeune femme s'est lancée dans l'entrepreneuriat, et propose ses services d'esthéticienne à domicile.