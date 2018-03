Ingrid Chauvin bientôt maman pour la 3e fois ? Elle "rétablit la réalité"

"J'ai un bébé qui arrive aussi, qui n'a rien demandé, qui n'est pas là pour subir la tristesse, le manque et la douleur. C'est tout un travail, mais encore une fois, ça vaut le coup de se battre. (...) Dès notre rencontre, avec mon mari, notre rêve, c'était d'avoir un enfant naturel et d'agrandir la famille en adoptant, en donnant une famille et de l'amour à un enfant qui en est dépourvu", a déclaré il y a quelques jours Ingrid Chauvin à Nice-Matin. Face à l'emballement médiatique qu'a suscité cette déclaration, la comédienne qui a perdu une petite fille, Jade, à l'âge de 5 mois en mars 2014, a voulu nuancer certaines choses.

La star de Demain nous appartient s'est emparée mardi 20 mars de son compte Instagram afin de poster un long message sous une photo reprenant un titre d'article : "Ingrid Chauvin bientôt maman pour la troisième fois : 'J'ai un bébé qui arrive.'" Dans celui-ci, elle a tenu à faire savoir que l'arrivée de ce bébé n'était encore d'actualité. "J'aimerais rétablir ici la réalité sur notre projet d'adoption. Nous sommes avec mon mari [Thierry Peythieu, NDLR] comme beaucoup de couples en France à avoir obtenu l'agrément pour devenir parents, ce qui représente une étape qui a son importance dans l'avancement du parcours qui mène à l'adoption. Cet agrément nous a été délivré il y a maintenant presque 4 ans et n'est valable que 5 ans. Au-delà de cette période l'adoption, ce n'est plus possible !!", a-t-elle tout d'abord tenu à rappeler. Et d'ajouter : "Nous avons donc l'espoir de pouvoir accueillir un petit frère ou une petite soeur dans l'année à venir, mais la garantie n'existe pas."