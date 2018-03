Ingrid Chauvin, bientôt maman pour la 3e fois : "J'ai un bébé qui arrive"

Ingrid Chauvin a connu des épreuves et de grands moments de bonheur. Désormais elle attend avec impatience l'arrivée d'un nouvel enfant.

Interrogée par le magazine week-end de Nice-Matin en kiosque depuis ce 16 mars 2018, la comédienne de 44 ans que les téléspectateurs de TF1 peuvent admirer du lundi au vendredi à 19h20 dans Demain nous appartient - qui cartonne sur ce créneau horaire - a accepté de revenir sur le plus grand traumatisme de sa vie, la perte de sa petite Jade, à l'âge de 5 mois, en mars 2014... mais aussi sur sa reprise en main et sur sa famille qui s'agrandit après cette période sombre.

"Il n'y a rien de pire que la perte d'un enfant. On touche là à des émotions que l'on ne peut pas imaginer et je pense que personne ne peut comprendre, en dehors de ceux qui l'ont vécu. C'est une plaie béante, un traumatisme qui reste à vie, une douleur avec laquelle on est obligé de cohabiter. On n'a pas le choix, c'est extrêmement compliqué. Je fais la forte, je donne plein de messages d'espoir aux gens mais il y a des jours où je tombe par terre. Il y a le choc, l'acceptation, et après il faut apprendre à vivre avec ça et retrouver une forme de plaisir dans la vie, par amour des autres, pour son mari, pour sa famille", a-t-elle commencé à expliquer avec pudeur. Et d'ajouter, elle qui a pris le temps de se reconstruire : "Il y a toujours l'image de ma fille qui j'espère quelque part nous voit et qui dit bravo papa, bravo maman, vous ne vous êtes pas déchirés. Vous avez su résister, tenir, former une nouvelle famille, me donner un petit frère."

Si Ingrid Chauvin a réussi à avancer malgré son incommensurable chagrin, c'est effectivement, aussi, grâce au petit frère de Jade, Tom – fruit de ses amours avec Thierry Peythieu qu'elle a vécu comme "un cadeau de sa fille" disparue –, né en juin 2016. Aujourd'hui, le couple est même prêt à adopter son premier enfant après avoir reçu un agrément des services sociaux. "J'ai un bébé qui arrive aussi, qui n'a rien demandé, qui n'est pas là pour subir la tristesse, le manque et la douleur. C'est tout un travail, mais encore une fois ça vaut le coup de se battre (...) Dès notre rencontre, avec mon mari, notre rêve c'était d'avoir un enfant naturel et d'agrandir la famille en adoptant, en donnant une famille et de l'amour à un enfant qui en est dépourvu", a confié la comédienne à ce sujet.

