Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) : Ce qui ne lui convenait pas chez Chloé

Depuis le 17 juillet 2017, TF1 diffuse la série Demain nous appartient dans laquelle jouent notamment Ingrid Chauvin et Lorie Pester. La première incarne Chloé Delcourt et la seconde Lucie Salducci. Des rôles qui leur conviennent parfaitement ! Néanmoins, au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Télé 7 Jours, les deux actrices n'ont pas caché qu'elles ont demandé quelques modifications à la production.

"Au début, Chloé pleurait souvent et j'avais demandé un peu plus de légèreté, car cela me faisait aussi du bien, personnellement. Et il y en a davantage. Mais je trouve que les personnages sont très bien définis et il y a souvent des similitudes entre ce qu'on est dans la vie et à l'écran. C'est assez bluffant", a admis la femme de Thierry Peythieu. Et Lorie Pester de poursuivre : "Les auteurs sont à notre écoute. J'avais aussi demandé un peu de comédie, plus d'action, et ils en ont ajouté."

Elles ont ensuite fait quelques révélations sur les intrigues à venir et celle qui investira l'Olympia le 31 mai prochain pour un concert exceptionnel a livré une indiscrétion sur Mimie Mathy (que l'on retrouvera dans l'épisode du 23 avril prochain). Lorie a en effet confié que sa copine des Enfoirés était accro à la série et qu'elle tentait de lui soutirer des informations exclusives concernant les intrigues.

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin et Lorie Pester est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 9 avril 2018.