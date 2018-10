Ingrid Chauvin et l'adoption : La date à laquelle son dossier tombera à l'eau...

Outre sa série à succès pour TF1, Ingrid Chauvin publie aussi le livre audio pour enfants Le vilain petit canard d'après Anderson. L'occasion pour la star de s'exprimer dans les pages de France Dimanche et d'évoquer son rôle de maman. À 45 ans, l'actrice espère encore pouvoir accueillir un nouvel enfant dans sa vie.

Interrogée sur son dossier d'adoption, ouvert avec son mari le réalisateur Thierry Peythieu il y a déjà quatre ans, Ingrid Chauvin a apporté quelques précisions. "Il est toujours en cours, et d'actualité mais on est encore dans l'attente. L'étau se resserre car au mois de novembre 2019, notre agrément touchera à sa fin. L'espoir est toujours là, en tout cas !", a-t-elle confié. L'actrice, qui avait eu la douleur de perdre sa fille Jade en 2014, a accueilli un craquant Tom il y a deux ans. Un petit garçon "en pleine forme", qu'elle emmène avec elle à Sète, pour le tournage de Demain nous appartient.

Ingrid Chauvin ne perd pas espoir mais confesse que c'est difficile à vivre. "Il y a une certaine frustration, bien sûr, car on déborde d'envie de donner de l'amour à un enfant qui en aurait besoin. (...) D'autant que les nouvelles que l'on reçoit, c'est un peu les montagnes russes. À un moment, on l'impression que notre dossier va remonter un peu dans la pile... puis quelque temps après, un mail nous informe 'gentiment' que nous sommes 'comme tout le monde'. Je n'ai en tout cas jamais souhaité jouer sur le fait que j'étais connue. (...) Je me considère comme n'importe qui", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet

L'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans France dimanche en kiosques le 5 octobre 2018.