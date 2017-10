Iris Mittenaere, divine en bikini en Inde : Une Miss Univers torride !

La sublime Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016 et actuelle Miss Univers 2016, continue de vendre du rêve aux internautes du monde entier grâce à ses publications sexy !

Mardi 10 octobre 2017, alors qu'elle profitait d'une chaude journée en Inde, à Mumbay, en marge de l'élection de Miss Diva, notre reine de beauté nordiste de 24 ans s'est dévoilée absolument resplendissante sur son compte Instagram via la publication d'une photo d'elle en bikini !

Sur celle-ci, on pouvait retrouver Iris Mittenaere en maillot de bain alors qu'elle se prélassait dans une somptueuse piscine locale. "Relaxing time #relax #pool #india #missdiva2017", a-t-elle renseigné en légende de la photo sexy qui a déjà attiré plus de 70 000 like en moins de 24 heures. La belle, à qui l'on prête une histoire d'amour avec Kev Adams, a naturellement aussitôt fait sensation sur les réseaux sociaux.

"Vous êtes une bombe", "Quel corps de rêve", "Cette photo est à la hauteur de ton statut de Miss Univers Iris", "Toujours aussi rayonnante Iris", pouvait-on effectivement lire parmi les milliers de commentaires laissés sous la photo.