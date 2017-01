Après une année plutôt discrète en tant que Miss France, Iris Mittenaere se rattrape. La reine de beauté sacrée en 2016 a décroché le titre de Miss Univers ! Un bel exploit puisqu'elle est la première française depuis 62 ans à obtenir le titre. La Lilloise de 24 ans a déjoué tous les pronostics, y compris celui de sa mère, Laurence, qui s'est confiée pour la première fois depuis l'élection de sa fille à nos confrères de Gala.

"Je dois vous avouer que je n'avais pas imaginé qu'elle l'em­porte même si je croyais en elle. Il ne faut pas oublier qu'elles étaient 86 en lice. Il y avait une sacré concurrence. On verra au fur et à mesure de toutes ses missions comment va se passer son année. Je suis certaine qu'elle sera une très bonne Miss Univers et qu'elle lais­sera son nom à la posté­rité", a déclaré la maman fière, qui a encore "du mal à réaliser".

Pourtant, la victoire de sa fille est bien réelle et sa carrière risque de prendre un bel essor. A l'issue de son élection, la jeune étudiante en chirurgie dentaire va s'installer pour l'année dans la Grosse Pomme. "Ce sera une grande première pour moi, je ne suis encore jamais allée à New York... Je ne vais pas pouvoir me déplacer aussi souvent à New York qu'à Paris mais j'ai hâte d'al­ler la voir là-bas. Et puis elle revien­dra en France aussi", a-t-elle ajouté.

Retour prévu d'ici un mois et demi pour fêter son sacre. Une grande fête devrait être organisée entre Lille et Paris pour la bombe originaire de Steen­voorde. "Ca ne pourra malheu­reu­se­ment pas se faire dans notre village. Ce n'est plus vraiment de notre ressort en fait. Elle appartenait déjà à tous les Français et maintenant elle appartient au monde entier, il va falloir se la partager encore plus", a-t-elle conclu dans un sourire.

Coline Chavaroche