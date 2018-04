Iris Mittenaere, son défilé de bikinis sexy : Jamel et Kev Adams sont fans

C'est un fait avéré depuis au moins 2016 et son élection à Miss France : Iris Mittenaere ne laisse pas insensible. Depuis, la France a pu se familiariser avec la belle Lilloise de 25 ans, avant d'assister à son sacre à Miss Univers. Depuis, la jeune reine de beauté est plébiscitée aux quatre coins du monde, où son charme et sa plastique de rêve sont célébrés. Dernièrement, c'est à Dubaï que la belle a fait parler ses atouts...

Le 11 avril, on apprenait via son compte Instagram qu'Iris Mittenaere s'était envolée avec sa mère, à bord d'un avion de la compagnie Emirates, direction le nouveau paradis des Émirats arabes unis. Mais après cette première photo débordante de complicité avec sa maman, Iris a multiplié les clichés d'un tout autre genre. En quelques heures, elle a publié pas moins de cinq photographies d'elle devant différents décors, sous les cocotiers d'Abu Dhabi comme sur l'île Zaya Nurai ou sur la plage du One&Only Royal Mirage de Dubaï.

Cinq photos pour cinq bikinis différents, et toujours plus de sensualité et d'exotisme au rendez-vous. Autant dire que ces images ont fait réagir. L'une d'elle où on peut la voir prendre une douche devant la mer a été likée par Jamel Debbouze. Une autre, où elle prend la pose assise sur le rebord d'une piscine, mettant en avant sa chute dorsale, a été validée par un certain Kev Adams... Si ce dernier est actuellement en train de promouvoir Love Addict, il trouve le temps d'aller zyeuter sur la page de sa prétendue ex-compagne et d'admirer le spectacle...