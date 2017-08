Iris Mittenaere, absolument torride en bikini : Notre Miss Univers rayonne !

Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016 et actuelle Miss Univers 2016, continue de faire rêver les internautes du monde entier grâce à ses publications enchanteresses.

Samedi 12 août 2017, alors qu'elle profitait d'une chaude journée dans les rues de New York où elle a établi ses quartiers depuis son sacre de janvier dernier, notre reine de beauté nordiste de 24 ans s'est dévoilée absolument resplendissante sur son compte Instagram via la publication d'une archive personnelle !

Sur celle-ci, on pouvait retrouver Iris à l'arrière d'un bateau en train de profiter du soleil dans une tenue des plus adéquates. En effet, simplement vêtue d'un bikini aux couleurs flashy, la belle a fait comme à chaque fois sensation. "Need this... #throwback #island #cheveuxauvent", a-t-elle renseigné en légende de la photo sexy, signe qu'elle quitterait bien la Grosse Pomme quelques jours pour prendre le large.

Bien entendu, les internautes n'ont pas attendu bien longtemps avant de saluer l'initiative de notre reine de beauté internationale. "Canon, sublime, pas de mot tellement tu es belle", "Profite Iris, ici dans le nord de la France le temps n'est pas tout à fait le même", "Tu es de plus en plus belle, ce titre de Miss Univers te réussit", "Ce corps de rêve !", pouvait-on lire parmi les milliers de commentaires laissés sous la photo.