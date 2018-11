Iris Mittenaere vole la vedette à sa soeur avec sa poitrine : L'ex-Miss lynchée

le 3 novembre 2018, Iris Mittenaere (25 ans) a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour l'anniversaire de sa demi-soeur, la jolie Manon, fruit des amours de son père Yves avec sa belle-mère Stéphanie. Malheureusement, son gentil message lui a attiré quelques remarques acerbes...

En effet, c'est après avoir passé un moment de relaxation dans un hammam parisien avec sa cadette de 17 ans que la candidate de Danse avec les stars 9 sur TF1 a publié une photo accompagnée d'un message. "Joyeux anniversaire little sis ! Love you to the moon and back !! #17 #Family", pouvait-on lire en légende du cliché les montrant en bikini, dans la pénombre, le corps immergé dans un bassin.

Le problème, pour certains internautes, c'est que la photo ne mettait pas forcément en valeur la jeune Manon mais plutôt la très jolie poitrine d'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, bien visible juste au-dessus du niveau de l'eau. "C'est l'anniversaire de sa soeur et c'est elle qu'elle met en valeur avec sa poitrine lol sa soeur est insignifiante à côté", "C'est nul cette attitude", "Elle est narcissique. Elle vit pour Instagram", "Honnêtement, c'est une drôle de photo pour souhaiter un joyeux anniversaire... c'est assez spécial", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Aïe aïe aïe...