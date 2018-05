Isabelle Adjani, sans détour face à la mort : "J'y réfléchis..."

C'était l'un des grands événements de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2018 : le retour sur les marches d'Isabelle Adjani. L'actrice y était en tant qu'ambassadrice L'Oréal, mais elle y reviendra dès ce week-end, aux côtés de Vincent Cassel et Romain Gavras pour le très attendu film Le monde est à toi. Un come-back qui se confirme aussi dans les médias, puisque la légendaire comédienne française fait la couverture du dernier Paris Match. Elle s'y confie sans détour et parle notamment d'un sujet souvent tabou : la mort.

À 62 ans, la grande actrice n'aurait aucune raison d'y penser, quand bien même celle-ci peut survenir quand on ne l'attend pas. Alors Isabelle s'y prépare, à sa manière. "Même si j'ai horreur qu'on me rappelle mon âge – parce que ce n'est pas réjouissant, une année de plus, ça te fait toujours une année de moins, c'est costaud... la vie raccourcit", confie l'icône. Et de rajouter, sans détour. "J'y réfléchis... Oui, la suite, la fin de ma vie, c'est présent à mon esprit."

Sans fard sur la mort, Isabelle Adjani laisse entendre qu'elle arrive à un âge où, petit à petit, ses amis et ceux qui avec qui elle a aimé travailler par le passé s'en vont. "Je vais voir mes morts au cimetière, de plus en plus souvent, ou dans les souvenirs qu'ils m'ont laissés... Je visite ceux qui vont bien partir", dit-elle, avant de tempérer : "Rien de morbide, au contraire... je suis entièrement dans la vie telle qu'elle est foutue, bien ou mal, et je fais ce que je peux, dans mon humble capacité, pour que vieillir ne rime pas avec punir !"

Interview à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques dès le 10 mai 2018.