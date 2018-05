Cannes 2018 : Isabelle Adjani, divine pour son retour, brille avec Leïla Bekhti

C'était un des événements de cette cérémonie d'ouverture et la montée des marches qui la précédait : le grand retour d'Isabelle Adjani au Festival de Cannes. La grande actrice française, qui a rejoint il y a peu l'escadron des L'Oréal Girls, avait notamment présidé le jury de la Compétition officielle en 1997. Sa dernière venue sur les marches du Palais des Festivals remontait à 2009 pour la cérémonie de clôture. Glamour et chic à souhait dans une robe légère et printanière, l'actrice de La Reine Margot, L'été meurtrier ou encore Possession a fait crépiter les flashs comme il se doit.

"Nous sommes fiers de présenter la courageuse, légendaire Isabelle Adjani, l'actrice française la plus récompensée, comme nouvelle ambassadrice", avait annoncé L'Oréal, célèbre partenaire cannois. "Pour moi, être ambassadrice L'Oréal va plus loin que quelques produits de beauté. C'est avant tout une question de bien-être, synonyme à la fois d'estime de soi et de respect", avait de son côté commenté la nouvelle égérie.

Outre la grande Adjani, L'Oréal a également fait défiler Julianne Moore, une habituée des marches cannoises, mais aussi la belle Leïla Bekhti, une des rares égéries françaises de la célèbre maison de beauté, ou encore la chanteuse chinoise Li Yuchun.