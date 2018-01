Isabelle Huppert : Superstar disco face à une élégante Emma Watson

Les Golden Globes, premier grand rendez-vous de la saison des awards 2018, ont lieu ce dimanche ! Lauréate l'année dernière, Isabelle Huppert y assistera en qualité de remettante. La Française en a de nouveau goûté la ferveur samedi soir en participant tout d'abord à la célèbre Tea party des BAFTA.

Samedi 6 janvier, le bureau de Los Angeles de la British Academy of Film and Television Arts a réuni de nombreuses stars et notamment celles qui ont décroché une nomination aux BAFTA qui seront remis le 18 février à Londres.

Isabelle Huppert était de la partie. Ravissante en costume violet et chemisier Gucci, lunettes de soleil Louis Vuitton sur le nez, l'actrice de 64 ans et future héroïne des films Eva et La Caméra de Claire (en salles les 21 février et 7 mars) a fait sensation dès son arrivée.

Comme Isabelle Huppert, Emma Watson a foulé le tapis rouge de la Tea Party des BAFTA LA. L'actrice de 27 ans était vêtue d'un costume Osman, un autre look que l'icône mode Naomi Campbell a dû apprécier.

Jessica Chastain, Emilia Clarke, Diake Kruger, Issa Rae, Michelle Williams et enfin la chanteuse Mary J. Blige ont également assisté à l'événement.

Côté messieurs, Timothée Chalamet, James Franco, Nick Jonas, la révélation de Get Out Daniel Kaluuya, nommé aux Golden Globes dans la catégorie Meilleur acteur dans une comédie ou un film musical, et enfin monsieur Winston Churchill, Gary Oldman (Les Heures Sombres) ont également répondu présents.