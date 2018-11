Issa Doumbia dans "Perdus au milieu de nulle part" : "Mes proches ont eu peur"

W9 lance une nouvelle émission, Perdus au milieu de nulle part. Le concept est simple : deux personnalités s'envolent pour une destination inconnue et une fois arrivées là-bas, elles sont livrées à elle-mêmes. Pour son premier numéro, la chaîne a fait appel à Issa Doumbia et Jean-Pascal Lacoste. Pour Purepeople.com, la star de Nos chers voisins en a dit plus sur cette aventure.

Cette expérience a été plus que positive pour Issa Doumbia puisqu'il a fait la connaissance d'un "mec qui est ouf et super drôle" et découvert un pays qu'il ne connaissait pas, le Panama. Une belle expérience qui n'a pas toujours été simple. "À chaque fois que la nuit tombe, c'est là où on commence à paniquer. On se demande où on va dormir, ce que l'on va manger", explique-t-il.

Mais ce n'est pas forcément pour le comédien que les choses ont été le plus compliquées, comme il nous l'explique, ses proches ont eu peur pour lui. Et pour cause ils n'avaient pas de nouvelles et ne savaient même pas quelle était sa destination. "Forcément qu'ils ont eu peur. Ils ne savent pas où je vais, je ne pouvais pas leur donner de nouvelles pendant toute la durée du tournage car nous n'avions pas de téléphone, donc c'est compliqué. À la fin de l'aventure, on donne des nouvelles tout de suite, on dit où on est. C'est bizarre, c'est comme si du jour au lendemain tu disparaissais et qu'ensuite tu appelles et tu dis : 'Au fait je suis au Panama.' Les familles ne savaient rien car la production ne dit rien. Elle a peur que l'information soit révélée. Ça, c'est un peu dur", convient-il.

