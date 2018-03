J.K Rowling : Transphobe ? Taclée sur Twitter, elle répond...

Très présente sur Twitter où elle répond régulièrement aux fans d'Harry Potter, l'écrivaine britannique J.K. Rowling n'hésite pas non plus à s'engager, que ce soit contre la politique réactionnaire de Donald Trump, contre le Brexit dans son pays ou pour même soutenir le choix d'une Hermione noire dans la pièce Harry Potter et l'enfant maudit. Aujourd'hui, elle est cependant au coeur d'une polémique...

Comme le rapporte le Mail Online, J.K. Rowling est accusée de transphobie ! La populaire romancière aurait liké sur Twitter le message d'une membre du Labour (gauche), qui se plaignait du manque de soutien de son parti pour les femmes. Un coup de gueule alors que des élections approchent et que le parti débat pour savoir s'il est possible de considérer comme candidates des femmes trans. "Les hommes habillés en robe récoltent plus de solidarité masculine que je n'en ai jamais eue. C'est misogyne !", écrivait-elle. Un message depuis supprimé, tout comme le compte de la personne qui l'a écrit. Malheureusement, il semblerait que J.K. Rowling aurait liké ce message et que de nombreux l'internautes l'ont remarqué.

L'écrivaine transgenre Shon Faye a tweeté : "La culture trans voit l'auteur préféré de toute une génération aimer le tweet transphobe d'un troll qui utilise de manière répétée le mot homme." De son côté, Jack Monroe, auteur de livres de cuisine, qui s'identifie comme non-binaire, a écrit : "Donc J.K. Rowling a écrit des livres dans lesquels les personnages pouvaient se transformer en chat ou en morts-vivants mais les personnes trans dépassent l'entendement ? 'Des hommes en robes' de la part d'une femme qui a clairement fait sa fortune sur des HOMMES EN ROBES [les sorciers, NDLR]... c'est merdique."

Un porte-parole de l'écrivaine a affirmé qu'elle avait aimé ce tweet par erreur. "C'était une bêtise. J'ai bien peur que J.K. Rowling ait eu un réflexe maladroit de personne d'âge mûr. Ce n'est pas la première fois qu'elle aime une publication en tenant mal son téléphone", a-t-il dit au Mail. Sur le sujet du soutien aux LGBT, la romancière avait d'ailleurs déjà pu prouver son engagement, elle qui a fait figurer un personnage trans dans The Cormoran Strike et fait de Dumbledore dans Harry Potter un héros gay. Sur Twitter, elle a également régulièrement soutenu les actions en faveur des LGBT.

Thomas Montet