Jacinda Ardern : la Première ministre néo-zélandaise s'est fiancée !

La pétillante Jacinda Ardern est fiancée ! La Première ministre néo-zélandaise est désormais fiancée au présentateur Clarke Gayford, comme l'a annoncé son porte-parole, Andrew Campbell, le 3 mai 2019. Plus récemment, la femme politique de 38 ans a dévoilé quelques détails sur cette demande en mariage "très romantique" lors d'une conférence de presse ayant eu lieu lundi 6 mai 2019. Le couple s'est fiancé lors du week-end de Pâques, sur la péninsule paradisiaque de Mahia et ses eaux turquoise.

"Il y avait Clarke, moi et un membre des services de protection, donc c'était très intime", a ironisé Jacinda Ardern. Clarke Gayford, 41 ans, ne se serait pas mis à genoux pour faire sa demande. "Quelques locaux de Mahia ont assisté à la scène, tout comme un chien qui a essayé de manger les chocolats que Clarke m'avait offerts, donc c'était très romantique", précise-t-elle en ricanant. Alors que la presse en demande encore un peu plus, Jacinda Arden pose des limites. "Il y a des choses que je préfère garder pour nous. Ce travail m'expose et je suis très heureuse de dévoiler ma vie privée, mais il y a certaines choses que l'on garde pour nous", poursuit-elle.

Bien que le couple ait accueilli un adorable petit Neve Te Aroha en juin 2018, Jacinda Ardern dit avoir été "surprise" par sa demande. "J'ai été très surprise par la question, comme probablement beaucoup d'autres couples. Ce n'était tout simplement pas dans mes plans. En fait, je ne crois pas avoir de plans", a-t-elle commenté. La Première ministre et son mari avaient marqué l'Histoire en emmenant leur bébé de 3 mois lors d'un sommet de l'ONU, en septembre dernier. Jacinda Ardern bouscule les codes de la politique néo-zélandaise. C'est la plus jeune Première ministre à accéder au pouvoir depuis 150 ans. Elle a gagné une popularité mondiale avec ses mesures prises après les attentats de Christchurch, qui ont fait 51 victimes. Elle a introduit une réforme du port d'armes, porté le hijab pour montrer son respect à la communauté musulmane et n'a plus prononcé publiquement le nom de l'auteur de la tuerie.