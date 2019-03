Céline Dion : Ses mots émus "contre la haine" après l'attentat de Christchurch

Samedi 16 mars 2019, au lendemain de l'attentat qui a touché deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Céline Dion a voulu diffuser le même message que celui qu'elle chante depuis trois décennies : un message d'amour, de paix et de tolérance.

"Je suis de tout coeur avec les victimes, leurs familles et toute la population de la Nouvelle-Zélande. Personne ne devrait avoir peur d'aller dans un lieu de culte, jamais. Nous devons tous nous unir contre la haine. Je vous souhaite amour, force et lumière en cette période très sombre", a écrit la diva de 50 ans, actuellement à Las Vegas où elle donne les ultimes représentations de sa résidence permanente sur la scène du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace.

Ce message a été salué par ses fans sur les réseaux sociaux. A l'inverse, Chelsea Clinton, la fille de l'ancien président démocrate Bill Clinton, n'a pas reçu le même accueil alors qu'elle a pris part à une veillée organisée à New York. On lui a récemment reproché une forme d'islamophobie à cause de propos contre une élue musulmane...