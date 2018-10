Meghan Markle : Robe noire Asos et nez contre nez avec les Maoris

Les aventures du duc et de la duchesse de Sussex se poursuivent en Nouvelle-Zélande. Samedi 27 octobre 2018, le prince Harry et son épouse Meghan Markle posaient pied à Wellington, la capitale néo-zélandaise. Il s'agit de la dernière partie de leur grande tournée à l'autre bout du monde. La veille, le couple royal était à Sydney pour la cérémonie de clôture des Invictus Games. L'occasion pour Meghan Markle de faire une nouvelle apparition divine et réussie, devant les caméras du monde entier.

À Wellington, la jeune américaine enceinte de son premier enfant était très attendue. Et elle n'a pas manqué son arrivée, directement immergée dans la culture locale. C'est avec un sens de l'adaptation et un grand respect des coutumes de ses hôtes que la duchesse a fait forte impression. Les regards étaient évidemment tournés vers son baby-bump naissant, mais aussi sur son look. Depuis le début de la tournée, l'ex-actrice épate avec des tenues aussi variées que réussies.

Chez Asos, comme tout le monde

À son arrivée, Meghan Markle arborait une robe de grossesse dénichée chez Asos et d'une valeur de 30 dollars, ainsi qu'un élégant trench coat aux motifs à carreaux griffé Karen Walker. Il faudrait débourser 975 dollars pour se l'offrir. Aux pieds, elle portait des talons noirs en texture suédé de la marque Sarah Flint moyennant 265 dollars.

À peine le pied posé sur le tarmac, le couple a été accueilli par le salut traditionnel māori, le hongi, nez contre nez et front contre front. Aux côtés du premier ministre, Jacinda Ardern, et du maire de Wellington, Justin Lester, Meghan et le prince Harry ont ensuite pris part à une cérémonie de bienvenue traditionnelle sur les pelouses de la Government House avec l'hôte des lieux, Dame Patsy Reddy. Le couple a notamment salué les généraux et anciens maoris, Kuia et Kaumātua, avant d'assister à un pōwhiri (une cérémonie de bienvenue qui inclut discours, danses, chants et le fameux hongi) ainsi qu'un haka réalisé par la New Zealand Defence Force. La réception a été interrompue par le déclenchement d'une alarme incendie, rapporte NewsHub.

Dans la suite du programme, les deux jeunes époux se sont rendus au Pukeahu National War Memorial Park, où ils ont notamment déposé une gerbe sur la tombe d'un guerrier inconnu. Le soir venu, ils assisteront à une réception pour célébrer les 125 ans du droit de vote des femmes, la Nouvelle-Zélande ayant été le premier pays à l'accorder aux femmes, et ce dès 1893.