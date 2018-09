Jacques-Antoine Granjon : Le milliardaire et son fils charmés par la lingerie

Etam a de nouveau investi l'École des beaux-arts pour l'édition 2018 de son grand Etam Live Show organisé dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Les Françaises Ilona Smet, Constance Jablonski et Camille Rowe ont défilé, tout comme le mannequin portoricain Joan Smalls.

Comme pour les éditions précédentes, la maison française de lingerie a attiré de nombreuses personnalités, les animatrices Karine Ferri et Hapsatou Sy ou encore les jeunes mariés Vincent Cassel et Tina Kunakey qui enchaînent les Fashion Weeks puisqu'ils se trouvaient à Milan quelques jours auparavant. Ils avaient notamment assisté au défilé Roberto Cavali. Parmi les invités figuraient également Jacques-Antoine Granjon.

Le milliardaire de 56 ans, fondateur et PDG du site vente-privée.com, ne s'est pas rendu seul au show Etam mais accompagné de son fils. Le duo apparaît régulièrement à des événements mode, Jacques-Antoine Granjon étant passionné d'art. Père et fils ont misé sur le même look, noir, et une paire de baskets pour la touche décontractée. Tous deux arborent la même coupe de cheveux, une longueur qui renforce encore leur ressemblance.

Jacques-Antoine Granjon a eu la brillante idée de lancer en 2001 une plateforme en ligne de destockage d'articles de grande marque. Une innovation baptisée vente-privée.com qui lui a permis d'intégrer le cercle très fermé des milliardaires français.