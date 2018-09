Vincent Cassel et Tina Kunakey, jeunes mariés indécrochables chez Robert Cavalli

Il y a un mois tout juste, Vincent Cassel et Tina Kunakey se disaient "oui" à la mairie de Bidart, près de Biarritz. Entourés de plusieurs personnalités (Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet, Leïla Bekhti et Tahar Rahim, Elie Semoun, Cécile Cassel, la soeur de Vincent, ou encore le nageur Florent Manaudou), l'acteur de 51 ans et le mannequin de 21 ans avaient scellé leur amour à jamais. Les jeunes mariés sont apparus très épris le 22 septembre 2018 à Milan, où la Fashion Week vit ses derniers instants.

Vincent Cassel et Tina Kunakey ont assisté au défilé Roberto Cavalli, partageant une belle complicité lors du rendez-vous mode. Élégante dans un ensemble veste-pantalon bleu marine, ses cheveux coiffés en chignon, le jeune mannequin n'avait d'yeux que pour son mari, qu'elle n'a presque jamais lâché durant le défilé. Main dans la main, les amoureux n'ont cessé d'échanger de mignons sourires. Vincent Cassel était quant à lui habillé d'un pull bleu marine, joliment coordonné avec sa femme, et d'un pantalon blanc à bandes.

Après avoir vu défiler les mannequins dont faisaient partie les soeurs Bella et Gigi Hadid - qui ont régné sur la Fashion Week de Milan avec Kendall Jenner -, Vincent Cassel et Tina Kunakey sont allés saluer Paul Surridge, le directeur artistique de Roberto Cavalli.

En plus d'avoir publié plusieurs vidéos du show dans ses stories Instagram, Tina Kunakey a partagé une petite anecdote. L'invitation qu'elle a reçue avec Vincent n'était pas adressée à madame et monsieur Cassel mais à madame et monsieur Kunakey. Une erreur qui n'a pas manqué de la faire rire.