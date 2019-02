Jacques et Gabriella de Monaco : En mini-rockstars pour le One Monte-Carlo !

L'avant-goût de printemps qui s'est immiscé au coeur de février a eu un effet inattendu sur le Rocher : lunettes noires, petits cuirs et robe à fleurs, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco, avec leur dégaine de rockstars, ont fait sensation lors de l'inauguration du One Monte-Carlo, un nouveau point névralgique de la principauté !

Revenus de leurs aventures à New York puis en Afrique du Sud, Jacques et Gabriella, 4 ans, ont clairement volé la vedette à leurs parents le prince Albert II et la princesse Charlene de Monaco, complices de ce coup d'éclat, sur le tapis rouge des cérémonies officielles organisées pour le dévoilement de ce mastodonte de béton et de verre : après quatre ans d'un colossal chantier de 600 millions d'euros lancé à l'initiative du souverain monégasque, le One Monte-Carlo, complexe ultramoderne de sept immeubles (six résidentiels, un de bureaux) installé sur 60 000 mètres carrés à l'emplacement de l'ancien Sporting d'hiver, a été baptisé et ouvert vendredi 22 février 2019. Centre de congrès, 37 appartements de prestige (dont plusieurs duplex et triplex allant jusqu'à 800m²) à louer (les deux tiers le sont déjà), 23 grandes enseignes du luxe, un restaurant dont les cuisines sont confiées au chef étoilé Marcel Ravin ainsi qu'une galerie d'art y ont leurs quartiers et attendent désormais leurs occupants et visiteurs...

L'événement valait bien la mobilisation de la famille du prince Albert et ses enfants, particulièrement en forme, y ont fait honneur avec style et enthousiasme : lookés en bébés rockeurs, le prince héréditaire Jacques (en veste en cuir à col doublé, chemise blanche, blue jeans et chaussures claires) et la princesse Gabriella (en robe à fleurs sous un perfecto bien ajusté et bottines), lunettes de soleil sur le nez, se sont prêtés au jeu sur le tapis rouge, au point même de danser lorsque le Kingdom Choir, chorale gospel britannique qui avait chanté au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, a entonné A lovely day, standard chaleureux de Bill Withers. Pierre Casiraghi, neveu du souverain, et Michael Wittstock, son beau-père, étaient également présents.

En retrait, la princesse Charlene, dont les apparitions sont toujours comptées, a apprécié la performance de ses petits protégés, avant de passer aux avant-postes pour inaugurer la promenade à son nom et dévoiler la plaque le matérialisant : l'allée perpendiculaire bordée par les boutiques de luxe de marques telles que Vuitton, Chanel, Dior ou encore Akris (sa griffe fétiche) a en effet été baptisée "Promenade Princesse Charlene" - une première depuis son mariage avec Albert en 2011.

En dépit de cette transformation spectaculaire, la métamorphose du quartier n'est pas encore tout à fait achevée : "Il va falloir refaire aussi les Jardins des Boulingrins et nous en profiterons pour redessiner la place du Casino", a notamment exposé Jean-Luc Biamonti, président-délégué de la Société des Bains de Mer, à nos confrères de Nice-Matin.