Charlene de Monaco : Premier safari en Afrique avec Jacques et Gabriella

Virée en jeep, rencontre avec des hippopotames, girafes et lions, balade en pleine brousse... Ce 18 février 2019, la princesse de 41 ans s'est une nouvelle fois saisie de son compte Instagram pour partager les premières photos souvenirs de cette nouvelle aventure en famille : "Première expérience africaine", a-t-elle simplement écrit en légende d'une vidéo faisant défiler plusieurs clichés. Un safari riche en émotion qui semble avoir réjoui les enfants.

"Je suis africaine, et c'est mon héritage, avait confié Charlene de Monaco en 2017, lors d'un voyage en Afrique du Sud. Ça le sera toujours. C'est dans mon coeur et dans mes veines. J'ai hâte d'amener [Jacques et Gabriella] ici. J'ai hâte qu'ils découvrent l'Afrique." C'est maintenant chose faite ! De son côté, le prince Albert de Monaco était bien occupé. Baskets aux pieds, le monarque de 60 ans était l'un des invités d'honneur des Laureus World Sports Awards organisés à Monaco ce lundi.