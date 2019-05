Jacques Higelin immortalisé par Anne Hidalgo, Izïa Higelin ravie

View this post on Instagram

Si vous voulez promener vos anomalies et dcrasser vos antennes, c'est dsormais possible sur l'alle Jacques Higelin du Parc Montsouris. Ma chre @annehidalgo je te remercie du plus profond du coeur pour ce beau geste, toi qui partageais une si belle complicit avec papa PARC MONTSOURIS Le Parc Montsouris c'est le domaine O je promne mes anomalies O j'me dcrasse les antennes Des mesquineries de la vie Y'a mme un kiosque musique O des militaires jouent moiti faux. Je vis pas ma vie, je la rve Le soleil se lve et moi aussi C'est comme une maladie Que j'aurais chop quand j'tais tout petit Et qui va pas m'lcher avant qu'j'en crve. Le facteur, le coursier, Et les belles de nuit Les boueurs m'interpellent : "Hey Jacques ! Qu'est-ce que tu fous encore debout c't'heure-ci ?" Je vis pas ma vie, je la rve C'est comme une maladie Que j'aurais chop tout petit Quand l'parc Montsouris ramne sa fraise Les matins o l'soleil vous mord la peau Le dos coll la chaise Les pieds au bord d'la pice d'eau a m'rappelle Cette valse autrichienne Que papa jouait en rentrant du boulot Mon coeur est dchir, Spar du tiens J'me sens comme un routier Entre loup et chien La vie c'est c'qui vous tombe dessus Toujours au moment o on n'y croit plus Ma coupe est pleine de nostalgie Devant l'comptoir du tabac Montsouris Les clodos, le livreur, La marchande de journaux M'offrent un pot m'interpellent : "Hey Jacques, hey tu viens de te lever ou tu rentres te coucher ?" Je vis pas ma vie, je la rve Le soleil fait la grve et moi aussi C'est comme une maladie Que j'aurais chop quand j'tais tout petit Et qui va pas m'lcher avant qu'elle m'achve. JACQUES HIGELIN