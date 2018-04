Obsèques de Jacques Higelin: Izïa, Arthur, Kên et leurs mères, unis pour l'adieu

C'est en musique, dans une certaine allégresse prenant le pas sur la douleur contenue, que Jacques Higelin a été inhumé jeudi 12 avril, dans l'après-midi, au Père-Lachaise, à Paris. Devant un millier de personnes, admirateurs et fans du poète libre et rock, les trois enfants du chanteur ainsi que leurs mères respectives ont salué une dernière fois l'artiste décédé le 6 avril dernier, d'abord dans le cadre d'un hommage musical au Cirque d'hiver, puis au Père-Lachaise pour la mise en terre du cercueil.

Des obsèques chargées en émotions, mais où les sourires et la célébration de la vie devaient primer. Il suffisait de voir la benjamine de Jacques Higelin, Izïa, afficher une énergie débordante et un sourire radieux aux côtés de ses frères et faire chanter la foule. Forcément émue et ravie de cet ultime cadeau fait à son père adoré, la chanteuse et actrice n'a pas caché sa joie. De la retenue, elle en avait au moment d'accompagner le cercueil, au côté de son compagnon. Pas d'effusion de larmes, mais une famille unie, avec l'aîné Arthur H (et sa chérie Léonore Mercier) ainsi que le discret Kên – qui a notamment recroisé le chemin de son ex, Romane Bohringer.

Tous trois étaient accompagnés de leurs mères respectives. Nicole Courtois-Higelin (mère d'Arthur H), Kuelan Nguyen (maman de Kên) et Aziza Zakine (femme de Jacques Higelin et mère d'Izïa) étaient toutes les trois présentes pour dire adieu à cet homme qu'elles ont aimé. Si discrètes quand elles étaient à ses côtés, elles ont cette fois-ci accepté que les caméras soient braquées sur elles.

"Pars, surtout ne te retourne pas !": c'est par les célèbres paroles de son père dans Pars, chantées a capella par Arthur H, que s'est terminée, entre émotion et vivats, la cérémonie. Après les remerciements émus d'Arthur H et de sa demi-soeur Izia Higelin à l'attention du public, c'est en chanson que s'est fini ce moment de communion, avec dans les haut-parleurs Parc Montsouris et son refrain "Je vis pas ma vie, je la rêve" ou encore J'suis qu'un grain de poussière, Le Berceau de la vie et Tête en l'air. Après quoi, l'inhumation a pu avoir lieu peu avant 17h avec un ultime instant de recueillement pour la famille et les amis d'abord – parmi lesquels Sandrine Bonnaire, Matthieu Chédid, Julie Gayet, Dominique Isserman, Michel Jonasz ou encore Éric Serra – puis pour les fans.