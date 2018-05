Jada Pinkett Smith révèle le jour où Willow a surpris ses parents au lit !

Un autre membre de la famille risque quant à lui de subir le même choc ! Toujours pas au courant de cette révélation, Will Smith va à son tour l'apprendre par surprise : "Je ne lui ai pas encore dit ! C'est ce qui est drôle, s'amuse Jada Pinkett Smith. Je veux que Will voit ça ! Il va m'appeler et me dire : 'Mais qu'est-ce-qu'il se passe là ?'" Une façon pour son épouse de gentiment prendre sa revanche : "Il me le fait tout le temps. Je vais prendre mon petit thé et regarder !" Un avant-goût qui va certainement conduire de nombreux fans devant leur écran pour le premier épisode.