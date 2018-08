Jade Leboeuf : La fille de Frank Leboeuf, topless et canon avec son mari

Cet été encore, les célébrités et influenceurs auront partagé sur Instagram de superbes photos de vacances ! Jade Leboeuf s'est elle aussi prêtée au jeu. La fille de l'ex-footballeur Frank Leboeuf et jeune mariée profite de ses derniers instants plage, topless, avec ses milliers de followers.

@jade_leboeuf compte, à ce jour, près de 77 000 abonnés sur Instagram, des abonnés avec qui elle a récemment partagé les photos de son mariage. Après l'heureux événement, la jolie brune de 27 ans et son époux Stéphane Rodrigues se sont rendus dans le Sud de la France pour "un peu de farniente et de plage". Le couple est notamment passé par la calanque de Sormiou à Marseille, Porquerolles, Saint-Cyr-sur-Mer, Cassis et Saintes-Maries-de-la-Mer, un road trip qu'ils ont immortalisé en images.

Jade Leboeuf et Stéphane Rodrigues en ont publié plusieurs. Sur une des siennes, Jade pose topless, uniquement vêtue d'un bas de bikini noir. La photo est signée Stéphane Rodrigues.