Jaden Smith face à son "échec" : Le fils de Will Smith, désabusé, s'interroge...

Jaden Smith est en pleine remise en question. Le fils de Will Smith et Jada Pinkett a publié une vidéo en direct sur Instagram, disponible sur le site du Daily Mail, dans laquelle il s'interroge sur les dérives de notre société. Visiblement désabusé, l'adolescent de 18 ans s'est lancé dans un long monologue qui frise la crise existentielle.

"Ça va être drôle d'annoncer à mon père que j'ai échoué dès le départ", a-t-il commencé avant que son chauffeur lui assure que tel n'était pas le cas. Assis au centre du département des véhicules motorisés, il semblerait que le frère de Willow Smith ait tenté de valider l'examen pratique pour l'obtention de son permis, mais rien de sûr. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il ne manque pas de projets pour l'avenir.

"Je vais bientôt quitter Los Angeles, il se passe trop de mauvaises choses dans le coin. Il faut vous donner les moyens de mener la vie que vous voulez mener. Il faut suivre son coeur, vous voyez ce que je veux dire ? Faites exactement ce que vous avez envie de faire et soyez celui que vous voulez être. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. C'est d'autant plus dur à faire que, ces temps-ci, personne ne soutient les jeunes et leur créativité", a-t-il regretté.

Heureusement, la star du film Karate Kid n'a pas l'intention de se laisser abattre. "À la fin de l'année, je vais faire quelque chose de vraiment très cool et d'hyper inspirant. Ça sera bien plus que des fringues et de la musique", a déclaré l'interprète de Find You Somewhere. Jaden Smith, qui est passionné par la physique quantique et les textes anciens, s'est ensuite interrogé sur l'utilité des réseaux sociaux.

Rien dans notre société aujourd'hui n'a plus de sens

"À quoi ça sert de poster des vidéos en direct sur Instagram ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi on ne poste pas plutôt des vidéos sur le traitement contre le cancer, la paix dans le monde ou ceux qui sauvent des vies ? Ça n'a vraiment pas de sens, rien dans notre société aujourd'hui n'a plus de sens. On va sur Instagram pour fuir la réalité et éviter de penser au fait que personne ne soutient notre créativité et que personne ne veut que l'on fasse quelque chose de bien pour le monde ou pour le changer", a-t-il conclu. Espérons pour lui que ses projets se concrétiseront et qu'il finira par voir le monde évoluer comme il le souhaite.

Coline Chavaroche