Jain : Une star internationale fait de la pub à la jeune Française...

Après avoir eu la chance d'obtenir une belle vitrine médiatique à la télévision grâce à la publicité pour l'opérateur mobile Sosh, qui utilisait sa chanson Makeba, la chanteuse Jain peut cette fois compter sur un autre coup de pouce pour faire connaître sa musique...

Sur le compte Twitter du groupe Coldplay, le chanteur Chris Martin a tenu à remercier ses fans après avoir reçu de leur part des milliers de messages pour fêter ses 40 ans, le 2 mars. Quelques jours après, il a posté un petit mot de remerciements. "Salut tout le monde. J'aimerais vous dire un grand merci à tous pour vos messages d'anniversaire. Je me sens si chanceux. En retour, voici mes trois chansons préférées du moment. All Night de Chance The Rapper, Blinded By Your Grace pt.1 de Stormzy et Makeba de Jain. Encore merci beaucoup. On se voit bientôt en tournée. Je vous aime. CM", a-t-il écrit.

Jain, dont le disque Zanaka comporte aussi les titres Come et Heads Up, a peut-être été repérée par Chris Martin lors de son passage dans le Late Show with Stephen Colbert.