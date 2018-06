Jaja (Secret Story), métamorphosé après sa liposuccion, assume son nouveau style

Au début du mois de mai 2018, Jaja décidait de se lancer dans la chirurgie esthétique. Désireux de changer de silhouette, l'ancien candidat plutôt enrobé de Secret Story 10 optait pour une liposuccion au niveau du cou et du ventre.

Ainsi, à l'instar d'Aurélie Dotremont et de nombreuses autres starlettes de télé-réalité avant lui, le jeune homme de 24 ans avait décidé de s'envoler vers la Tunisie pour remodeler son image en passant sur le billard.

Un peu plus d'un mois plus tard, Jaja est un homme nouveau et c'est sur son compte Instagram qu'il enchaîne les photos pour afficher sa nouvelle silhouette dont il est si fier. Ravis pour lui, nombreux sont les internautes à lui avoir laissé un gentil commentaire sous sa dernière publication où il prend la pose tel un mannequin dans une rue de Bruxelles. "Bravo pour la perte de poids Jaja", "T'as bien maigri dis donc", "Je suis fan de ton nouveau style", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Le 5 mai dernier, avant d'aller au bloc, Jaja confiait sur son compte Snapchat : "Je suis un peu stressé mais ça va aller, c'est un nouveau départ (...) J'y ai beaucoup réfléchi." Et le jeune homme de constater quelques heures plus tard, après le passage des chirurgiens : "Je n'ai plus de double menton. Je suis choqué, regardez-moi de face, il n'y a plus rien qui pend. Ça me fait trop bizarre (...) Je n'aurais jamais cru avoir autant de résultats aussi rapidement."