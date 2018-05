Jaja (Secret Story) dévoile sa perte de poids après sa liposuccion

Il n'y a pas que Sarah Fraisou et Aurélie Dotremont qui sont fières d'avoir subi des opérations de chirurgie esthétique. On peut également citer Jaja qui a décidé de passer sur le billard en ce début du mois de mai 2018. Très excité à l'idée de changer de silhouette, l'ancien participant de Secret Story 10 a fait une liposuccion au niveau du cou et du ventre. Jusqu'à présent, le jeune homme de 24 ans n'avait pas montré l'ensemble des changements sur son corps. Il a fallu attendre le 12 mai 2018 pour admirer la perte de poids de Jaja !

S'il n'a pas précisé le nombre de kilos qu'il a perdus, Jaja a dévoilé sa nouvelle silhouette pour la première fois dans sa story Instagram avant de l'afficher sur une publication accessible à tous. Ses abonnés ont donc pu le découvrir aminci avec un ventre bien plus plat. Le jeune homme lui-même s'est étonné de ces bons résultats : "Où est passé mon ventre ?"